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    Рашад Садыгов: К сопернику относимся с осторожностью

    Капитан сборной коснулся матча с Северной Ирландией

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Будет один из важных матчей, так как соперник наряду с нами ведет борьбу за место в группе. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не потерпеть поражение в игре".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов.

    Защитник сборной, которая 11 ноября встретится с Северной Ирландией в отборочном групповом этапе чемпионата мира 2018 года, заявил о необходимости быть осторожными.

    Р.Садыгов также коснулся демонстрируемых в последнее время как сборной, так и "Карабахом" удачных выступлений: "Я играю в высшей лиге уже 17 лет. Однако впервые ощущаю эти чувства. Как наш клуб, так и сборная выступают успешно. Каждый из нас готовился усердно. Сделаем все возможное, чтобы вернуться с поездки с хорошим результатом". 

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