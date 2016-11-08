Рашад Садыгов: К сопернику относимся с осторожностью

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Будет один из важных матчей, так как соперник наряду с нами ведет борьбу за место в группе. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не потерпеть поражение в игре".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов.

Защитник сборной, которая 11 ноября встретится с Северной Ирландией в отборочном групповом этапе чемпионата мира 2018 года, заявил о необходимости быть осторожными.

Р.Садыгов также коснулся демонстрируемых в последнее время как сборной, так и "Карабахом" удачных выступлений: "Я играю в высшей лиге уже 17 лет. Однако впервые ощущаю эти чувства. Как наш клуб, так и сборная выступают успешно. Каждый из нас готовился усердно. Сделаем все возможное, чтобы вернуться с поездки с хорошим результатом".