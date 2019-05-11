Рашад Садыгов еще один сезон проведет в Карабахе

Капитан «Карабах»а Рашад Садыхов еще один сезон проведет в агдамском клубе.
Как передаёт Report, об этом заявил сам 37-летний футболист.
Такое решение футболист принял после консультаций с руководством клуба и главным тренером Г.Гурбановым.
Капитан «Карабах»а Рашад Садыхов еще один сезон проведет в агдамском клубе.
Как передаёт Report, об этом заявил сам 37-летний футболист.
Такое решение футболист принял после консультаций с руководством клуба и главным тренером Г.Гурбановым.
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Şamo QuliyevАвтор новости