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Рашад Садыгов еще один сезон проведет в Карабахе

​Рашад Садыгов еще один сезон проведет в «Карабах»е

Капитан «Карабах»а Рашад Садыхов еще один сезон проведет в агдамском клубе.

Как передаёт Report, об этом заявил сам 37-летний футболист.

Такое решение футболист принял после консультаций с руководством клуба и главным тренером Г.Гурбановым.  

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