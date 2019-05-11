Рашад Садыгов еще один сезон проведет в Карабахе

​Рашад Садыгов еще один сезон проведет в «Карабах»е

11 мая, 2019 21:25

https://report.az/storage/news/1d010a66d24814de1b8613f47ff94942/8ac47b82-1f69-43bf-b82e-43fbf8d702a1_292.jpg Капитан «Карабах»а Рашад Садыхов еще один сезон проведет в агдамском клубе. Как передаёт Report, об этом заявил сам 37-летний футболист. Такое решение футболист принял после консультаций с руководством клуба и главным тренером Г.Гурбановым.

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