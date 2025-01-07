О нас

Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу

Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу 10:04
Футбол
7 января 2025 г. 10:27
Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу

Рашад Эюбов назначен тренером национальной сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Эюбов войдет в тренерский штаб под руководством Фернанду Сантуша. Контракт с ним подписан до 2028 года.

За свою игровую карьеру Рашад Эюбов выступал за клубы "Симург", "Хазар Лянкяран", "Кяпаз", "Габала", "Сумгайыт", "Нефтчи", "Сабах" и "Зиря". С 2015 по 2019 год он провел 7 матчей за сборную Азербайджана. 32-летний специалист ранее работал тренером в молодежной команде U-19, дубле и основной команде клуба "Сабах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Eyyubov Azərbaycan millisinin məşqçisi təyin olunub

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi