Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу

10:04

Рашад Эюбов назначен тренером национальной сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Эюбов войдет в тренерский штаб под руководством Фернанду Сантуша. Контракт с ним подписан до 2028 года.

За свою игровую карьеру Рашад Эюбов выступал за клубы "Симург", "Хазар Лянкяран", "Кяпаз", "Габала", "Сумгайыт", "Нефтчи", "Сабах" и "Зиря". С 2015 по 2019 год он провел 7 матчей за сборную Азербайджана. 32-летний специалист ранее работал тренером в молодежной команде U-19, дубле и основной команде клуба "Сабах".