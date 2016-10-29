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    Рашад Абдуллаев: "Сабаил" должен с каждым матчем улучшать результаты

    Нас больше беспокоят очки, которые мы можем заработать, а не те, которых лишились соперники

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Интервью председателя Наблюдательного совета футбольного клуба "Сабаил" Рашада Абдуллаева агентству Report:

    - В Первом дивизионе Азербайджана осталось позади 8 туров. Это примерно 1/3 часть чемпионата. Будучи руководителем клуба, как вы оцениваете нынешние результаты "Сабаила"?

    - Результаты "Сабаила" после первых 8-ми туров нас устраивают. Сейчас мы на 3-й ступени. Команда борется за высокие места. Но в некоторых матчах мы потеряли очки. Мы должны стараться не повторять эти ошибки. Для этого тренерский состав должен работать над ошибками.

    - Перед командой поставлена задача получить путевку в Премьер-лигу, завоевав высокое место в Первом дивизионе. Какую работу вы намерены проводить в связи с процессом лицензирования?

    - Лицензирование – очень длительный процесс, который требует соблюдения многих требований. Поэтому мы решили приступить к работе уже сейчас. Руководство клуба и Наблюдательный совет уже действуют в этом направлении. Верю, что мы успеем уложиться в поставленные сроки.

    - Лидер Первого дивизиона "Туран Товуз" впервые потерял очки. Сейчас "Сабаил" отделяет от 1-й ступени 6 очков. Кажется ли вам сложным устранить эту разницу?

    - Нас больше беспокоят очки, которые мы можем заработать, а не те, которых лишились соперники. Поэтому мы должны с каждым матчем улучшать результаты, стараться над лучшим выступлением команды. То есть, нам надо думать о собственной игре.

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