Рапино раскритиковала Трампа за слова о готовности атаковать Иран

Футболистка сборной США и обладательница “Золотого мяча” среди женщин Меган Рапино раскритиковала президента своей страны Дональда Трампа за слова о готовности атаковать Иран.

Как передает Report, ранее в своём “твиттере” Трамп написал: “Соединённые Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику. У нас самая большая и лучшая армия в мире! Если Иран нападёт на американскую базу или любого другого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного вооружения на них… и без колебаний!”.

На это Рапино ответила в своём “инстаграме”: “Вместе с вооружением мы также отправим наших людей. Большинство из них будут молодыми (но определённо не твоими детьми). Ты действительно понимаешь, что говоришь? Никогда не хвастайся войной, Трамп, потому что это означает, что американцы будут умирать”.