"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки

Соперник «Нефтчи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Рапид» (Вена), провел свой очередной матч в австрийской Бундеслиге.

Соперник бакинского "Нефтчи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Рапид" (Вена), провел свой очередной матч в австрийской Бундеслиге.

Как передает Report, представитель Вены принял в 3-м туре "Аустрию". Матч, проходивший на стадионе "Альянц" завершился вничью 1:1.

После этого результата "Рапид" увеличил свои очки до 7 и поднялся на 2-е место.

Отметим, что поединок "Рапид" - "Нефтчи", который состоится в Вене 11 августа, начнется в 22:30 по бакинскому времени. Первая встреча в Баку завершилась победой "черно-белых" - 2:1.