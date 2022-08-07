"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки

Соперник бакинского "Нефтчи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Рапид" (Вена), провел свой очередной матч в австрийской Бундеслиге.
Как передает Report, представитель Вены принял в 3-м туре "Аустрию". Матч, проходивший на стадионе "Альянц" завершился вничью 1:1.
После этого результата "Рапид" увеличил свои очки до 7 и поднялся на 2-е место.
Отметим, что поединок "Рапид" - "Нефтчи", который состоится в Вене 11 августа, начнется в 22:30 по бакинскому времени. Первая встреча в Баку завершилась победой "черно-белых" - 2:1.