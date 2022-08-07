О нас

"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки

"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки Соперник «Нефтчи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА «Рапид» (Вена), провел свой очередной матч в австрийской Бундеслиге.
Футбол
7 августа 2022 г. 21:02
Рапид перед игрой с Нефтчи потерял очки

Соперник бакинского "Нефтчи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Рапид" (Вена), провел свой очередной матч в австрийской Бундеслиге.

Как передает Report, представитель Вены принял в 3-м туре "Аустрию". Матч, проходивший на стадионе "Альянц" завершился вничью 1:1.

После этого результата "Рапид" увеличил свои очки до 7 и поднялся на 2-е место.

Отметим, что поединок "Рапид" - "Нефтчи", который состоится в Вене 11 августа, начнется в 22:30 по бакинскому времени. Первая встреча в Баку завершилась победой "черно-белых" - 2:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Rapid" "Neftçi" ilə oyundan öncə xal itirib

Самое читаемое

AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi