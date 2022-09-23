Раноккия объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Италии Андреа Раноккия объявил о завершении карьеры.

Бывший защитник сборной Италии Андреа Раноккия объявил о завершении карьеры.

Как передает Report , 34-летний футболист сообщил об этом у себя в соцсетях.

21 сентября Раноккия стал свободным агентом, он расторг контракт с «Монцей», в которую перешел в июле. Защитник принял участие в 2 матчах команды и получил перелом малоберцовой кости, из-за которого выбыл на длительный срок.

Раноккия известен по выступлениям за «Дженоа», «Бари», «Интер», «Сампдорию» и «Халл Сити». Вместе с «Интером» он дважды выигрывал Кубок Италии, а также по одному разу становился победителем чемпионата и Суперкубка страны.