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Раноккия объявил о завершении карьеры

Раноккия объявил о завершении карьеры Бывший защитник сборной Италии Андреа Раноккия объявил о завершении карьеры.
Футбол
23 сентября 2022 г. 04:22
Раноккия объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Италии Андреа Раноккия объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, 34-летний футболист сообщил об этом у себя в соцсетях.

21 сентября Раноккия стал свободным агентом, он расторг контракт с «Монцей», в которую перешел в июле. Защитник принял участие в 2 матчах команды и получил перелом малоберцовой кости, из-за которого выбыл на длительный срок.

Раноккия известен по выступлениям за «Дженоа», «Бари», «Интер», «Сампдорию» и «Халл Сити». Вместе с «Интером» он дважды выигрывал Кубок Италии, а также по одному разу становился победителем чемпионата и Суперкубка страны.

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