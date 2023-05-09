Ранний финал в Лиге чемпионов УЕФА: мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити"

Сегодня состоится первая полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоится первая полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , последний победитель турнира испанский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде примет английский "Манчестер Сити". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с португальским рефери Артуром Диашем.

Примечательно, что команды встречались в 1/2 финала и в прошлом году. Тогда "сливочные" вышли в финал благодаря домашней победе со счетом 3:1 после проигрыша на выезде (4:3).

Ответная встреча пройдет 17 мая.

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, первый матч

9 мая

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

Судья: Артур Диаш (Португалия)

Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.

Отметим, что в другом полуфинальном матче встретятся два представителя Италии - "Милан" и "Интер". "Миланское дерби" состоится 10 мая.