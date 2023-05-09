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Ранний финал в Лиге чемпионов УЕФА: мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити"

Ранний финал в Лиге чемпионов УЕФА: мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" Сегодня состоится первая полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
9 мая 2023 г. 07:30
Ранний финал в Лиге чемпионов УЕФА: мадридский Реал примет Манчестер Сити

Сегодня состоится первая полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, последний победитель турнира испанский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде примет английский "Манчестер Сити". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с португальским рефери Артуром Диашем.

Примечательно, что команды встречались в 1/2 финала и в прошлом году. Тогда "сливочные" вышли в финал благодаря домашней победе со счетом 3:1 после проигрыша на выезде (4:3).

Ответная встреча пройдет 17 мая.

Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, первый матч
9 мая

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
Судья: Артур Диаш (Португалия)
Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.

Отметим, что в другом полуфинальном матче встретятся два представителя Италии - "Милан" и "Интер". "Миланское дерби" состоится 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında finala bərabər oyun: "Real Madrid" "Mançester Siti"ni qəbul edir

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