Ранний финал в Лиге чемпионов УЕФА: мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити"

Сегодня состоится первая полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА.
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Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с португальским рефери Артуром Диашем.
Примечательно, что команды встречались в 1/2 финала и в прошлом году. Тогда "сливочные" вышли в финал благодаря домашней победе со счетом 3:1 после проигрыша на выезде (4:3).
Ответная встреча пройдет 17 мая.
Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, первый матч
9 мая
23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
Судья: Артур Диаш (Португалия)
Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.
Отметим, что в другом полуфинальном матче встретятся два представителя Италии - "Милан" и "Интер". "Миланское дерби" состоится 10 мая.