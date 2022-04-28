Рангник будет совмещать работу в "Манчестер Юнайтед" и сборной Австрии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, который должен со следующего сезона перейти на должность консультанта клуба, вероятно, будет совмещать работу в Манчестере и сборной Австрии.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, который должен со следующего сезона перейти на должность консультанта клуба, вероятно, будет совмещать работу в Манчестере и сборной Австрии.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в МЮ Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц. Отмечается, что тренер очень заинтересован в работе в сборной Австрии. Перед назначением в национальную команду Рангнику нужно будет согласовать это с "Манчестер Юнайтед".

Ранее стало известно, что Рангник согласился возглавить сборную Австрии. В пятницу, 29 апреля, глава местной футбольной федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру немца президиуму организации, после чего может быть объявлено о назначении Рангника.