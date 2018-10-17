Раньери может возглавить сборную Мексики

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Известный итальянский тренер Клаудио Раньери получил предложение возглавить сборную Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Esto.com.

По данным источника, мексиканская федерация футбола предлагает Раньери соглашение до лета 2022 года. Таким образом, наставник сможет поработать с командой в финальной стадии чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Ранее сообщалось, что интерес к Раньери проявляет «Монако», но в итоге команду возглавил Тьерри Анри.

В данный момент 66-летний Раньери является безработным, а ранее он тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рому», «Монако» и «Лестер». С последним наставник становился чемпионом Англии.