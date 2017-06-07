Рамзан Кадыров дал имя отца клубу "Терек"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Переименован российский клуб "Терек". Как сообщает Report, об этом сообщил президент чеченского клуба Магомед Даудов.

Он, в личном профиле Instagram сообщил, что теперь команда из Грозного будет называться "Ахмат" и продемонстрировал новое лого клуба.

Даудов написал: "В наших венах течет чистая чеченская кровь наших отцов. А в сердце имя Ахмат".

Но это решение вызвало недовольство болельщиков. Они выразили протест на странице клуба в социальной сети.

В прошлом сезоне "Терек" занял 5 место в Премьер-лиге России. После этого Рашид Рахимов был отправлен в отставку с поста главного тренера и на его место назначили Олега Кононова.

Отметим, что Ахмат был отцом президента Чечни и почетного президента клуба Рамзана Кадырова. Ахмат Кадыров 5 октября 2003 года был избран первым президентом Чечни, а 9 мая 2004 года погиб в результате теракта на стадионе в Грозном. Его имя было дано построенному в 2011 году стадиону "Терека".