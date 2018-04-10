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    Рамос: Пришло время покончить с "Ювентусом"

    Я не смогу сыграть против туринцев в ответном матче из-за перебора жёлтых карточек

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Как передает Report, первая игра прошла в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

    "Я не смогу сыграть против туринцев в ответном матче из-за перебора жёлтых карточек, но любой футболист любит атмосферу на этих играх. В Мадриде чувствуется настоящая поддержка болельщиков.

    Пришло время покончить с "Ювентусом". В Лиге чемпионов нет лёгких игр, и у нас будет 90 минут в матче с итальянцами, в которых мы отдадим всё", - приводит слова Рамоса пресс-служба "сливочных".

    Ответная встреча между "Реалом" и "Ювентусом" состоится 11 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

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