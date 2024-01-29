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Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании Защитник "Севильи" Серхио Рамос обошёл аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании.
Футбол
29 января 2024 г. 07:32
Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Защитник "Севильи" Серхио Рамос обошёл аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании.

Как передает Report, об этом сообщает журналист-инсайдер Педро Мартин на своей странице в социальной сети X.

Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).

Рамос выступает за "Севилью" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета "Реала".

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