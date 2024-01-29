Рамос обошел Месси по количеству матчей в Ла Лиге

Футболист испанского клуба "Севилья" Серхио Рамос обошел Лионеля Месси по количеству матчей в Ла Лиге.

Футболист испанского клуба "Севилья" Серхио Рамос обошел Лионеля Месси по количеству матчей в Ла Лиге.

Как сообщает Report, матч против "Осасуны" (1:1) стал для 37-летнего защитника 521-м в испанском чемпионате.

Таким образом, Серхио вышел на чистое восьмое место по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге и обошел экс-форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).

В нынешнем сезоне Серхио Рамос принял участие в 13 матчах чемпионата Испании и стал автором одного забитого мяча.