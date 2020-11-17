Рамос намерен завершить карьеру в "Реал Мадриде"

В текущем сезоне Серхио Рамос 10 раз вышел на поле в составе "Реал Мадрида" и забил три гола

Капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос не рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба.

Как передает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, 34-летний защитник хочет завершить карьеру в "королевском клубе".

Испанский игрок намерен продлить имеющееся до лета 2021 года соглашение с клубом до 2023 года. Президент клуба Флорентино Перес, в свою очередь, готов заключить с ним договор на условиях 1+1.

Ранее сообщалось, что опытным игроком заинтересованы французский ПСЖ, итальянский "Ювентус", английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Серхио Рамос 10 раз вышел на поле в составе "Реал Мадрида" и забил три гола.