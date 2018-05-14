Рамиш Малыев: Велика вероятность выдачи "Кяпяз" лицензии на еврокубок

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Вероятность выдачи "Кяпяз" лицензии на участие в еврокубке более вероятна, чем маловероятна".
Об этом Report сказал главный директор клуба "Кешля" Рамиш Малыев.
Он полагает, что столичный представитель не останется вне еврокубка из-за смены названия в ходе текущего сезона:
"Кешля" – законный наследник "Интера". Из-за того, что клуб в течение сезона сменил название, мы через АФФА обратились в УЕФА. Футбольный союз предварительно дал положительный отзыв".
Şamo QuliyevАвтор новости
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