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    Рамиш Малыев: Велика вероятность выдачи "Кяпяз" лицензии на еврокубок

    УЕФА предварительно дала положительный отзыв

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Вероятность выдачи "Кяпяз" лицензии на участие в еврокубке более вероятна, чем маловероятна". 

    Об этом Report сказал главный директор клуба "Кешля" Рамиш Малыев. 

    Он полагает, что столичный представитель не останется вне еврокубка из-за смены названия в ходе текущего сезона:

    "Кешля" – законный наследник "Интера". Из-за того, что клуб в течение сезона сменил название, мы через АФФА обратились в УЕФА. Футбольный союз предварительно дал положительный отзыв".

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