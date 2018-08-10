Рамин Мусаев: Соревнования будут состоять из двух кругов и будет разрешено пять замен

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "К счастью, мы смогли прийти к решению. Хотя, для некоторых судьба I Дивизиона и была неизвестной, нам удалось прийти к решению".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев на церемонии жеребьевки сезона 2018/2019 I Дивизиона.

По его словам, и на данный момент ведется борьба против договорных матчей: "Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев сказал, что даже если у нас возникнут подозрения относительно кого-то, необходимости в доказательстве этого нет. Нет дыма без огня. Договорные матчи являются пятном для Азербайджана и оскорблением для нас".

Р.Мусаев сказал, что выступление с нового сезона в I Дивизионе резервных команд клубов Премьер-лиги принесет пользу азербайджанскому футболу: "Мы внесли изменения в лимит, будет отдано предпочтение футболистам 1998 г.р. Правда, вполне возможно, что в первом сезоне уровень чемпионата придется нам не по душе. Однако во второй год все встанет на свои места. Соревнования будут состоять из двух кругов и будет разрешено пять замен. Это делается исключительно ради участия местных игроков".