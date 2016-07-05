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    Рамин Мусаев переизбран на пост президента Профессиональной футбольной лиги

    53-летний футбольный функционер приступит к 3-му периоду пребывания на данной должности

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/  Сегодня состоялись выборы президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

    Как сообщает Report, в церемонии в административном здании АФФА участвовали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и представители клубов Премьер-лиги.

    Единственный кандидат Рамин Мусаев был переизбран на пост президента. Таким образом, 53-летний футбольный функционер приступит к 3-му периоду пребывания на данной должности. 

    Напомним, что Р.Мусаев руководит ПФЛ с момента ее создания - со 2 июля 2008 года.

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