Рамин Мусаев переизбран на пост президента Профессиональной футбольной лиги

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись выборы президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает Report, в церемонии в административном здании АФФА участвовали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и представители клубов Премьер-лиги.

Единственный кандидат Рамин Мусаев был переизбран на пост президента. Таким образом, 53-летний футбольный функционер приступит к 3-му периоду пребывания на данной должности.

Напомним, что Р.Мусаев руководит ПФЛ с момента ее создания - со 2 июля 2008 года.