Рамин Мусаев: На проведение матчей на "АЗАЛ Арене" может быть наложен запрет - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Интервью президента профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамина Мусаева Report:

- Клубы "Габала" и "Карабах" хотят вынести на обсуждение Комитета клубов проблему искусственных покрытий. Насколько это правильно?

- Я их понимаю, однако положение клуба АЗАЛ также всем известно. Если вместо того, чтобы поддержать, мы создадим проблему для этой команды, они могут отказаться от выступления в Премьер-лиге. С другой стороны, у нас нет достаточных материальных возможностей для замены или восстановления газона стадиона вместо них. "АЗАЛ Арена" летом не была в сегодняшнем состоянии. Текущий сезон близится к завершению. К следующему чемпионату надо либо решать вопрос, либо запретить проведение игр на этом стадионе.

- Может ли ПФЛ поставить перед клубами требование о замене искусственных покрытий на естественный газон в предстоящих сезонах?

- Я являюсь одним из противников искусственного травяного покрытия, так как 70% травм случаются именно на таком поле. Кроме того, подобные площадки способствуют хроническим травмам футболистов уже с юных лет. Проблема неоднократно обсуждалась. Однако если мы поставим сейчас категоричное требование, положение клубов осложнится. Например, хотя искусственное покрытие арены, на котором проводит матчи клуб "Сумгайыт", достаточно высокого качества, мы постараемся отремонтировать Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде, чтобы команда играла на естественном поле. Однако все это требует средств.

- На стадионы с искусственным покрытием ежегодно необходимо получать сертификат для возможности проведения международных матчей. Однако по какой-то причине Премьер-лиге Азербайджана не предъявляется такое требование…

- У нас всегда были строгие требования. Как я сказал ранее, летом, когда мы принимали стадионы, они не были в таком состоянии. Необходимо увеличивать количество команд и стадионов. Однако не все зависит от АФФА и ПФЛ. У самих клубов должно быть желание. Если к лету проблемы стадиона АЗАЛ не решатся, мы не примем арену.