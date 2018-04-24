Рамин Мусаев: Мы не будем обращаться к клубам в связи с матчем за Суперкубок

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Встреча за Суперкубок Азербайджана по футболу может не состояться и в этом году.

Об этом сообщил Report президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

Он связал это с подготовкой команд к еврокубкам до начала чемпионата: "Организовать матч Суперкубка было бы интереснее в преддверии чемпионата. Но в это время возникает проблема в наших клубах. Победившая команда готовится к Лиге чемпионов, а победитель Кубка Азербайджана думает о Лиге Европы. Клубы делают отличающиеся друг от друга заявления для нас и печати. В заявлениях прессе они утверждают, что готовы играть. А нам говорят, что у них есть матчи еврокубков, должны ответить перед руководством. Поэтому в прошлом сезоне мы не приняли решения по Суперкубку".

Президент ПФЛ также отметил, что в этом сезоне они не будут обращаться к владельцам титулов по поводу игры в матче Суперкубка: "В этом году переговоров по Суперкубку проведено не было. Обладатель кубка пока неизвестен. В настоящее время мы не можем ничего сказать по Суперкубку финалистам "Габале" и "Кешля". Не думаю обращаться и после финала".