Рамин Мусаев: Матчем в Габале должен управлять опытный арбитр

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Я попросил Хагани Мамедова направить в Габалу опытного судью".

Об этом в заявлении Report сказал президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев, касаясь судейских назначений на предстоящий в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана матч между "Габалой" и "Карабахом".

По словам руководителя структуры-организатора, было бы правильней, если бы матчем управлял такой опытной рефери, как Фариз Юсифов: "Назначать на этот матч молодого судью было бы ошибкой. Является ли Фариз Юсифов этим рефери? Не могу сказать точно, так как не знаком с назначениями. Скорее всего, на матч в Габалу отправят именного его. Было бы лучше, если бы матчем управлять Юсифов".

Отметим, что предстоящий 19 февраля матч между "Габалой" и "Карабахом" начнется в 17:30.