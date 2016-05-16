Рамин Мусаев: Клуб "Нефтчала" не предоставил финансовый документ для участия в Премьер-лиге

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стали известны причины, мешающие участию победителя Первого дивизиона Азербайджана по футболу - клуба "Нефтчала" в Премьер-лиге.

Как сообщил Report президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, клуб не предоставил финансовый документ.

По его словам, представитель региона должен официально проинформировать АФФА об имеющихся задолженностях или их отсутствии, на что у клуба есть время до 30 мая: "Некоторые считают, что основным препятствием является состояние стадиона в Нефтчале. Однако они могут временно играть на другой арене. Мы обращаемся к руководству клуба "Нефтчала" с тем, чтобы они вовремя предоставили необходимые документы".

Президент ПФЛ отметил, что сейчас они ожидают решения проблемы клуба "Нефтчала" и в случае отсутствия положительных результатов, они обратятся к другим клубам для участия в элите.

Отметим, что хотя "Нефтчала" уже во втором сезоне одерживает победу в Первом дивизионе, клуб не может завоевать лицензию в Премьер-лигу.