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Рамиль Шейдаев забил дебютный гол за таиландский клуб

Рамиль Шейдаев забил дебютный гол за таиландский клуб Таиландский "Бурирам Юнайтед", за который выступает форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел второй матч в чемпионате страны.
Футбол
20 августа 2023 г. 17:58
Рамиль Шейдаев забил дебютный гол за таиландский клуб

Таиландский "Бурирам Юнайтед", за который выступает форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел второй матч в чемпионате страны.

Как передает Report, БЮ принимал в родных стенах клуб "Лампун Уорриор". Шейдаев вышел в стартовом составе команды и на 6-й минуте открыл счет. Это дебютный гол азербайджанского форварда в чемпионате Таиланда.

Он был заменен на 79-й минуте, а "Бурирам Юнайтед" победил со счетом 3:0.

На данный момент, клуб азербайджанского футболиста поднялся на третье место, набрав 4 очка.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Şeydayev Tailand klubunda ilk qolunu vurub

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