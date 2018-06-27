Рамиль Шейдаев принял участие в тренировке "Трабзонспор", которому принадлежит по контракту - ВИДЕО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев принял участие в тренировке "Трабзонспор", которому принадлежит по контракту.

Как сообщает Report, 22-летний нападающий принял участие в первой тренировке клуба в сезоне 2018-2019. Тренировка, организованная на базе "Мехмет Али Йылмаз", была открытой для прессы. В занятиях приняли участие 20 футболистов. За процессом подготовки, проводимым под руководством главного тренера Унал Карамана, наблюдали болельщики.

Отметим, что в прошлом сезоне на правах аренды Рамиль Шейдаев перешел в "Карабах". Говорится, что футболист перейдет в "Маттерсбург", выступающий в австрийской Бундеслиге.