Рамиль Шейдаев: Постараюсь принести больше пользы команде

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Постараюсь выполнить все поручения тренера, принеся больше пользы команде ".

По сообщению Report, об этом заявил футболист национальной сборной Азербайджана, игрок самарского клуба "Крылья Советов" Рамиль Шейдаев в интервью официальному сайту клуба.

Делясь впечатлениями о матче с чемпионом России - клубом "Локомотив Москва", он заявил, что очень доволен выступлением в первой встрече:

"Наше поражение со счетом 0-1 отодвинуло мой дебют на второй план. При победе ощущаешь себя совершенно иначе ".

Р.Шейдаев поблагодарил азербайджанских болельщиков за поддержку, призвав их почаще посещать матчи. Футболист сборной Азербайджана заявил, что уже приспособился к своему новому клуба, и очень доволен выступлением за "Крылья Советов".