Рамиль Шейдаев: Пока ничего неизвестно

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев может покинуть турецкий клуб "Трабзонспор".

Как сообщает Report, на повестке стоит вопрос передачи нападающего в другую команду на правах аренды.

Как пишут турецкие СМИ, кроме Шейдаева, зимой из состава также отстранят Мухаммеда Демира, Луиса Ибаньеса, Хен Чжун Сук и Даме Н'Дойе. Кроме того, существует вероятность того, что Р.Шейдаев продолжит карьеру в Азербайджане, точнее перейдет в "Нефтчи".

По мнению выступавшего в свое время с Р.Шейдаевым тренера детской футбольной школы российского клуба "Зенит" Бориса Рапопорта, футболист сделал ошибку, выбрав сборную Азербайджана. Он считает, что спортсмен предпочтел деньги и перешел в "Трабзонспор".

В свою очередь, в интервью Report 19-летний представитель национальной команды отметил, что не хочет высказывать мнение по поводу распространившейся информации: "Пока ничего неизвестно. По этой причине я не могу сказать что-либо конкретное".

Молодой нападающий на слова тренера из "Зенита" сказал следующее: "Каждый имеет собственное мнение. Я так не думаю".

Отметим, что ФИФА 5 августа дала согласие на игру Рамиля Шейдаева в сборной Азербайджана.