Рамиль Шейдаев оштрафован в России

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и российского клуба "Крылья Советов" Рамиль Шейдаев оштрафован.

Как сообщает Report, информацию распространила Федеральная служба судебных приставов.

22-летний форвард не оплатил штраф за несоблюдение правил дорожного движения.

Помимо Шейдаева, в списке оштрафованных числятся его товарищи по команде Алан Чочиев и Сергей Рыжиков.

Отметим, что 14 октября футболисты команды "Крылья Советов" Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.