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    Рамиль Шейдаев оштрафован в России

    Футболист сборной Азербайджана нарушил правила дорожного движения

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и российского клуба "Крылья Советов" Рамиль Шейдаев оштрафован. 

    Как сообщает Report, информацию распространила Федеральная служба судебных приставов. 

    22-летний форвард не оплатил штраф за несоблюдение правил дорожного движения. 

    Помимо Шейдаева, в списке оштрафованных числятся его товарищи по команде Алан Чочиев и Сергей Рыжиков. 

    Отметим, что 14 октября футболисты команды "Крылья Советов" Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 

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