Рамиль Шейдаев: Хотел бы попасть в "Арсенал", но не как Мхитарян

Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев назвал клуб, который ему нравится с детства.

Как сообщает Report, по словам выступающего сейчас за российский клуб "Крылья советов" 23-летнего нападающего, стиль "Арсенала" нравится ему с детства: "Когда у меня был первый компьютер, в футбольном симуляторе всегда играл за эту команду".

Однако Р.Шейдаев отметил, что не хотел бы попасть в английский клуб как Генрих Мхитарян: "Конечно, я хотел бы повторить его путь. Но не через "Манчестер". Лучше сразу попасть в "Арсенал".

Напомним, что Рамиль Шейдаев играл также за азербайджанский "Карабах" и словацкую "Жилину".