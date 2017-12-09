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    Рамиль Шейдаев: Если захотят моего возвращения, буду вынужден вернуться в Турцию

    Чтобы все было хорошо нужно играть, играть и еще раз играть. Пока, что желаемое не удается

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" и сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев провел брифинг после отложенной игры 4-го тура между "Карабахом" и "Сабаилом", в которой его команда одержала победу со счетом 2:0.

    Молодой форвард ответил на вопросы Report:

    - Мы провели хорошую игру. Контролировали матч на протяжении 90 минут, доминировали на поле. Я думаю, одержали заслуженную победу.

    - Не думаете ли вы, что "Карабах" во втором тайме стал забивать после того, как футболисты "Сабаила" начали уставать?

    - Это их проблема. Это разве связано с нами?! Игра состоит из двух частей. Нужно бороться не в одном, а двух таймах.

    - Благодаря чему "Карабах" одержал победу?

    - Дисциплина игры, скоростные атаки, больший контроль мячом. Да, были и ошибки. Но мы сами уладили эти недостатки, бросились в атаку и забили голы.

    -Вы сами могли забить. Но опять не получилось. С чем это связано?

    - Что сказать? Не получается. Немного не везет, не хватает удачи. Верю, что и гол забью, и все будет хорошо.

    - Однако после выездной игры с Германией все полагали, что у Рамиля Шейдаева все будет хорошо...

    - Чтобы все было хорошо, нужно играть, играть и еще раз играть. Пока, что желаемое не удается.

    - Если опять не получится, захотите остаться еще на год в Карабахе?

    - Не могу это сказать. Пока, что договор об аренде заключен до конца этого года. А что будет потом, посмотрим.

    Говорили об этом с Гурбан Гурбановым?

    - Думаю, еще рано. Впереди еще полгода. Обязательно поговорим об этом в конце сезона.

    - После того, как не можете забить, вы выглядите агрессивным. Или нам так кажется?

    - Конечно, я хочу забить гол, потому как я нападающий. Это моя работа. Я должен забивать, быть полезным команде. Когда что-то идет не так, это и на меня действует.

    - Есть ли перспективы возвращения в "Трабзонспор"?

    - Сейчас трудно об этом говорить. Потому что я думаю о "Карабахе". Хочу забивать голы. Только об этом думаю. Я не смотрю так далеко вперед, ибо еще один год я могу пробыть здесь. Как все будет сказать сложно. У меня есть договор с "Трабзонспором". Если захотят моего возвращения, буду вынужден вернуться в Турцию.

    - Если скажут: "Возвращайся, сможешь ли выдержать конкуренцию с такими нападающими, как Бурак Йылмаз, Уго Родальега"?

    - Тот факт, что они захотят моего возвращения связан с тем, что я им нужен.

    - В прессе пишут, что английский "Вест Хэм" и итальянский "Наполи" хочет видеть вас у себя...

    - Не знаю. Пока ничего сказать не могу.

    - Начали уже изучать азербайджанский язык?

    - Конечно, пытаюсь изучать и говорить на азербайджанском языке. Правда, не так уж хорошо и получается. Но много чего знаю.

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