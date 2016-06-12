Ракитич познакомил Турана с Просинечки накануне матча Турция - Хорватия

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Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Полузащитники "Барселоны" Иван Ракитич и Арда Туран встретились накануне матча 1-го тура группового турнира Euro-2016 между Хорватией и Турцией.
Как передает Report со ссылкой на Turkish-football.com, хорват познакомил капитана сборной Турции со своим легендарным соотечественником Робертом Просинечки, который сейчас возглавляет сборную Азербайджана.
Незадолго до старта матча футболисты снова тепло пообщались, но уже на поле.
Матч Турция - Хорватия стартует в 17.00 по Бакинскому времени.
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