Раиль Меликов: Я не верю, что вирус распространили намеренно

"Отложить игры чемпионата было верным решением. Это решение было принято, чтобы уберечь от вируса болельщиков, футболистов".

Об этом в беседе с Report сказал футболист клуба "Сумгайыт" Раиль Меликов, комментируя отмену игр Премьер-лиги Азербайджана из-за коронавирусной пандемии.

35-летний защитник отметил, что перенос игр отрицательно скажется на футболистах: "Мы только вернулись со сборов, команда постепенно приходила в форму. Перерыв скажется на клубах".

Опытный футболист заявил, что не верит утверждениям, что вирус был распространен намеренно крупными государствами: "Такие новости появляются, однако все перед глазами. Умерло столько народу. К счастью, наше государство не позволило вирусу широко распространиться".

Меликов сообщил, что во избежание заражения покидает дом только в крайних случаях.

Футболист также назвал мифом идею принимать алкогольные напитки, чтобы уберечься от вируса.