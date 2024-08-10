Рахим Стерлинг может стать игроком "Ювентуса"

"Ювентус" проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему "Челси" Рахиму Стерлингу.

"Ювентус" проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему "Челси" Рахиму Стерлингу.

Как передает Report, об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, английский футболист может склониться к уходу из лондонского клуба по причине того, что "синие" находятся в шаге от осуществления трансфера игрока "Вулверхэмптона" Педру Нету, который выступает на той же позиции, что и Стерлинг.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.