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Рахим Стерлинг может стать игроком "Ювентуса"

Рахим Стерлинг может стать игроком "Ювентуса" "Ювентус" проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему "Челси" Рахиму Стерлингу.
Футбол
10 августа 2024 г. 11:10
Рахим Стерлинг может стать игроком Ювентуса

"Ювентус" проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему "Челси" Рахиму Стерлингу.

Как передает Report, об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, английский футболист может склониться к уходу из лондонского клуба по причине того, что "синие" находятся в шаге от осуществления трансфера игрока "Вулверхэмптона" Педру Нету, который выступает на той же позиции, что и Стерлинг.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin futbolçusu İtaliya klubuna transfer oluna bilər

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