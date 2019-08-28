​Рахид Амиргулиев: Я всегда надеюсь на приглашение в сборную

"Я всегда надеюсь, что буду приглашен в сборную. Я всегда хотел играть в сборной, но решение принимает главный тренер".

Об этом Report сказал капитан "Сабаила" Рахид Амиргулиев, комментируя то, что не был приглашен в сборную Азербайджана на игры против Уэльса на выезде и Хорватии в Баку в рамках отборочного тура Евро-2020.

30-летний полузащитник, который в последний раз выступал в составе сборной 17 ноября прошлого года на игре группового этапа Лиги наций в Баку, где команда со счетом 2:0 обыграла Фарерские острова, сказал, что ждет нового приглашения: "Это решение главного тренера. Cостав сборной молодеет, и все же я надеюсь".

Сборная начала отборочный этап с тремя проигрышами подряд. Коллектив во главе с Николой Юрчевичем проиграл на выезде Хорватии (1:2), дома Венгрии (1:3), и Словакии (1:5). Амиргулиев подчеркнул, что сборная оказалась в сложной группе с сильными соперниками.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Уэльсом 6 сентября в Кардиффе, с Хорватией – 9 сентября в Баку.