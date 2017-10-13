Рахид Амиргулиев: Если кто-то сомневается, могу лично спеть для него гимн

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Рахид Амиргулиев назвал причину, по которой не спел гимн до выездного группового отборочного матча чемпионата мира 2018 года со сборной Германии.

Как передает Report, в заявлении журналистам опытный полузащитник заявил, что всегда исполняет гимн и не согласился с тем, что якобы подобное произошло из-за чрезмерного волнения: "Вполне возможно, что в каком-то эпизоде мое исполнение не попало в кадр. Однако, это не значит, что я не знаю гимн. Если кто-то сомневается, могу лично спеть для него гимн".

Отметим, что на матче с Германией Рахид Амиргулиев выполнял функцию капитана сборной Азербайджана.