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Рафаэль Маркес выразил готовность возглавить "Барселону" после ухода Хави

Рафаэль Маркес выразил готовность возглавить "Барселону" после ухода Хави "Готов возглавить основную команду "сине-гранатовых".
Футбол
28 января 2024 г. 04:16
Рафаэль Маркес выразил готовность возглавить Барселону после ухода Хави

"Готов возглавить основную команду "сине-гранатовых".

Как передает Report, об этом Barca Universal заявил наставник "Барселоны Атлетик" Рафаэль Маркес.

"До конца турнира у руководства будет время хорошенько подумать, чтобы выбрать тренера, которого они пожелают. Это часть процесса. Я готов, если они позовут меня. Кто бы не хотел стать тренером "Барсы"? Буду продолжать готовиться, это всего лишь второй мой тренерский сезон. Но вы не можете отказаться от возможности тренировать великий клуб", - отметил Маркес.

Напомним, ранее "Барселона" потерпела поражение в матче 21 тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (5:3). После чего Хави объявил об уходе из команды в конце сезона

На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующего "Реала" команда отстает на десять очков.

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