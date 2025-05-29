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Рафаэль Агаев поддержал женскую сборную Азербайджана по футболу

Рафаэль Агаев поддержал женскую сборную Азербайджана по футболу Всемирно известный каратист Азербайджана Рафаэль Агаев посетил лагерь женской сборной, продемонстрировав тем самым поддержку футболисткам.
Футбол
29 мая 2025 г. 12:53
Рафаэль Агаев поддержал женскую сборную Азербайджана по футболу

Всемирно известный каратист Азербайджана Рафаэль Агаев посетил лагерь женской сборной, продемонстрировав тем самым поддержку футболисткам.

В своем комментарии Report он сказал, что дал команде мотивацию.

Агаев подчеркнул, что постарается посмотреть матч сборной Азербайджана с Литвой в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

"Меня пригласили на встречу с членами сборной. Наша беседа носила исключительно мотивационный характер. Я пообещал, что если будет время, буду смотреть игры. Хотел бы посмотреть матч с Литвой. Нужно поддерживать как женские, так и мужские сборные. Каждая из них - наша гордость", - сказал он.

Отметим, что матч Азербайджан - Литва состоится 30 мая на стадионе Баил в 18:00.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayev: “Azərbaycan millisinə dəstəyimi göstərdim, motivasiya verdim”

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