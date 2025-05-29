Рафаэль Агаев поддержал женскую сборную Азербайджана по футболу

Всемирно известный каратист Азербайджана Рафаэль Агаев посетил лагерь женской сборной, продемонстрировав тем самым поддержку футболисткам.
В своем комментарии Report он сказал, что дал команде мотивацию.
Агаев подчеркнул, что постарается посмотреть матч сборной Азербайджана с Литвой в групповом этапе Лиги наций УЕФА.
"Меня пригласили на встречу с членами сборной. Наша беседа носила исключительно мотивационный характер. Я пообещал, что если будет время, буду смотреть игры. Хотел бы посмотреть матч с Литвой. Нужно поддерживать как женские, так и мужские сборные. Каждая из них - наша гордость", - сказал он.
Отметим, что матч Азербайджан - Литва состоится 30 мая на стадионе Баил в 18:00.