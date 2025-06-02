Раджаб Фараджзаде: Сборная Азербайджана по мини-футболу хорошо подготовилась к ЧМ

15:15

Сборная Азербайджана по мини-футболу продемонстрировала физическую и тактико-техническую готовность к чемпионату мира в Баку.

Об этом Report сообщил главный тренер сборной Азербайджана U-23 по мини-футболу Раджаб Фараджзаде.

Он отметил, что команда под руководством Эльшада Гулиева показала уверенную игру:

"Сборная Азербайджана очень сильная, и к чемпионату мира она подошла хорошо подготовленной. Мы даже завершили национальный чемпионат в марте, чтобы обеспечить необходимые условия для качественной подготовки. Эльшад Гулиев проделал отличную работу. В целом, уровень команды заметно выше по сравнению с соперниками. Среди наших соперников особенно выделялась Мавритания — физически мощная, ее игроки обладали хорошими индивидуальными качествами. Тем не менее, по остальным параметрам мы были сильнее всех. Матчи с Румынией и Англией выдались непростыми — соперники играли от обороны, и нам было трудно забить. В какой-то степени нам повезло, но Азербайджан в этих играх все равно выглядел лучше".

Раджаб Фараджзаде также отметил, что ряд фаворитов турнира не оправдали ожиданий:

"Сербия, Румыния, Казахстан, Чехия производили сильное впечатление на предыдущих мундиалях. Возможно (на их результатах - ред.), сказалась смена поколений — в этот раз они не показали прежнего уровня. Я ожидал большего и от Португалии, ведь их стиль напоминает футзал. Однако на деле их уровень оказался не таким высоким".

Напомним, сборная Азербайджана в финале чемпионата мира по мини-футболу обыграла команду Венгрии со счетом 4:2 и впервые в своей истории выиграла мундиаль.