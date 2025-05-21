Раджаб Фараджзаде: Сборная Азербайджана может легко выйти в полуфинал ЧМ по мини-футболу

16:38

Один из тренеров сборной Азербайджана по мини-футболу U-23 Раджаб Фараджзаде считает, что азербайджанская сборная может легко выйти в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу, который стартовал в Баку.

В комментарии Report Фараджзаде отметил, что национальная сборная хорошо подготовилась к чемпионату мира:

"В связи с этим мы даже завершили чемпионат Азербайджана в марте. Наша сборная провела учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи. Считаю, что команда полностью готова. Состав сформирован из игроков клубов "Бирбаша Бакы" и "Зиря". "Бирбаша Бакы" является действующим победителем Лиги чемпионов. "Зиря" также можно назвать сильной командой. Считаю, что сборная Азербайджана может легко выйти в полуфинал. Мы ждем от команды как минимум такого результата".

Фараджзаде также назвал фаворитов чемпионата мира: "Помимо сборной Азербайджана, фаворитом всегда считается сборная Румынии. Чехия, Словакия, Сербия также являются сильными командами. Я не видел игр остальных сборных. Говорят, что у Турции очень боевая команда".

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня. Сборная Азербайджана сегодня в 20:30 проведет свой первый матч на турнире против Бахрейна.