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Работавший в Азербайджане специалист стал временным главным тренером английского клуба

Работавший в Азербайджане специалист стал временным главным тренером английского клуба Английский клуб "Саутхэмптон" попрощался с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.
Футбол
7 ноября 2022 г. 15:00
Работавший в Азербайджане специалист стал временным главным тренером английского клуба

Английский клуб "Саутхэмптон" попрощался с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Премьер-лиги, контракт с 55-летним специалистом был расторгнут заблаговременно.

9 ноября команду на игру против "Шеффилб Уэнсдей" в Кубке лиги выведет Рубен Селлес, работавший некогда в Азербайджане.

Ральф Хазенхюттль работал в "Саутхэмптоне" с 2018 года. В Премьер-лиге команда заняла 18-ю ступень с 12 очками после 14 игр.

В 2012-2014 гг. Рубен Селлес был помощником главного тренера в "Нетфчи", а 2015-2017 гг. - в "Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işləmiş mütəxəssis İngiltərə klubunun müvəqqəti baş məşqçisi olub

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