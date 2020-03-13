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Пять игроков итальянского клуба заразились коронавирусом

​Пять игроков итальянского клуба заразились коронавирусом

Нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, оказался не единственным игроком генуэзской команды с COVID-19.

Как передает Report, положительный тест на коронавирус сдали защитник Омар Колли, полузащитник Олбин Экдаль, хавбек Мортен Торсбю и нападающий Антонио Ла Гумина.

Ранее инфекцию нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. Сообщалось и о заражении форварда туринцев Пауло Дибалы, но информация не подтвердилась.

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