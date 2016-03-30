​Пять футболистов польской команды погибли в результате ДТП

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Члены выступающей в 3-ей лиге Польши футбольной команды "Волчанка" попали в ДТП.

Как сообщает Report, автобус, в котором находились отправлявшиеся на игру с командой "Авиа Свидник" футболисты, столкнулся со встречным грузовиком.

В результате аварии погибли 5 футболистов. Это - 28-летний Рафаль Рыдых, 23-летний Камил Рыдых, 19-летний Патрик Швечак, 25-летний Мариус Корзепа и 29-летний Камил Ошлизло.

Трое футболистов скончались на месте, а двое - в больнице.

Отметим, что из-за трагедии товарищеская встреча между сборными Польши и Финляндии началась минутой молчания.