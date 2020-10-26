Пять футболистов "Милана" заразились коронавирусом

Заболевание у всех игроков проходит бессимптомно, они находятся под наблюдением медицинского штаба

Результаты проведенных накануне тестов голкипера итальянского футбольного клуба "Милан" Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего команды Йенса Хауге показали наличие коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Также клуб сообщил еще о трех случаях заражения, имена футболистов не называются. Заболевание у всех игроков проходит бессимптомно, они находятся под наблюдением медицинского штаба.

"Милан" располагается на первом месте таблицы чемпионата Италии, набрав в четырех матчах 12 очков. В пятом туре в понедельник команда сыграет на своем поле с "Ромой", а в четверг встретится в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с чешской "Спартой".