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Пять футболистов "Милана" заразились коронавирусом

Пять футболистов "Милана" заразились коронавирусом Заболевание у всех игроков проходит бессимптомно, они находятся под наблюдением медицинского штаба
Футбол
26 октября 2020 г. 15:54
Пять футболистов Милана заразились коронавирусом

Результаты проведенных накануне тестов голкипера итальянского футбольного клуба "Милан" Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего команды Йенса Хауге показали наличие коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Также клуб сообщил еще о трех случаях заражения, имена футболистов не называются. Заболевание у всех игроков проходит бессимптомно, они находятся под наблюдением медицинского штаба.

"Милан" располагается на первом месте таблицы чемпионата Италии, набрав в четырех матчах 12 очков. В пятом туре в понедельник команда сыграет на своем поле с "Ромой", а в четверг встретится в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с чешской "Спартой".

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Версия на азербайджанском языке "Milan"ın qapıçısı və yeni transferi koronavirusa yoluxdu

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