Пять азербайджанских клубов при посредничестве АФФА получили выделенные УЕФА средства

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма, выделенная УЕФА 4 клубам, представившим Азербайджан в еврокубках в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, за участие в Лиге чемпионов клуб "Карабах" заработал 1 088 460.00 евро.

"Габала" стала обладательницей 733 660 евро, "Нефтчи" - 458 620 евро, а "Кяпяз" - 440 000 евро.

Без премии не осталась и не допущенная в Лигу Европы за нарушение финансового "fair play" команда "Интер", хотя она и завоевала серебряную медаль.

"Банкиры" стали обладателями 58 660 евро.

Выделенные УЕФА средства были переведены на счета клубов при посредничестве АФФА. Лишь предусмотренные для "Кяпяз" средства будут переданы представителям Гянджи в очередные месяцы для погашения ежемесячных затрат клуба.