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    Пять азербайджанских клубов при посредничестве АФФА получили выделенные УЕФА средства

    Деньги также поступили на счет не допущенной на Лигу Европы команды Интер

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма, выделенная УЕФА 4 клубам, представившим Азербайджан в еврокубках в сезоне 2016/2017.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, за участие в Лиге чемпионов клуб "Карабах" заработал 1 088 460.00 евро.

    "Габала" стала обладательницей 733 660 евро, "Нефтчи" - 458 620 евро, а "Кяпяз" - 440 000 евро.

    Без премии не осталась и не допущенная в Лигу Европы за нарушение финансового "fair play" команда "Интер", хотя она и завоевала серебряную медаль.

    "Банкиры" стали обладателями 58 660 евро.

    Выделенные УЕФА средства были переведены на счета клубов при посредничестве АФФА. Лишь предусмотренные для "Кяпяз" средства будут переданы представителям Гянджи в очередные месяцы для погашения ежемесячных затрат клуба.

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