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Пьяный ирландский футболист совершил ДТП, игрок получил серьезную травму

Пьяный ирландский футболист совершил ДТП, игрок получил травму

Футболисты "Дерби Каунти" попали в аварию.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, игроки "Дерби", в том числе защитник и капитан команды Ричард Кио, проводили общекомандный ужин. Большинство из них разъехались по домам около 8 часов вечера.

Небольшая группа футболистов, в том числе Кио, "распивала спиртное до поздней ночи". После этого игроки сели в автомобиль и устроили ДТП. В результате аварии 33-летний Кио получил серьезную травму колена, которая не позволит ему играть до конца сезона.

Отметим, что Ричард Кио является также членом сборной Ирландии. 

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