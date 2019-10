​Пьяный футболист "Челси" устроил скандал с таксистом - ВИДЕО

Полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли стал героем неприятной истории в Ливерпуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, 26-летний футболист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался услугами такси и пока находился в автомобиле, рассыпал на сидение содержимое пакета с чипсами.

На просьбу водителя убрать за собой Баркли устроил скандал, после чего и вовсе заявил, что отказывается платить по причине отсутствия наличных.

На место происшествия прибыли полицейские и, побеседовав с игроком лондонского клуба, сопроводили его к банкомату, чтобы он заплатил таксисту.

Footage has emerged of police speaking to Ross Barkley in #Liverpool. It’s reported he dropped some food in the back of a cab and initially wouldn’t give the driver money for the cleaning bill. pic.twitter.com/gprwjkmt7e