 Наверх

Пьяный футболист "Челси" устроил скандал с таксистом - ВИДЕО

​Пьяный футболист "Челси" устроил скандал с таксистом - ВИДЕО

Полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли стал героем неприятной истории в Ливерпуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, 26-летний футболист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался услугами такси и пока находился в автомобиле, рассыпал на сидение содержимое пакета с чипсами.

На просьбу водителя убрать за собой Баркли устроил скандал, после чего и вовсе заявил, что отказывается платить по причине отсутствия наличных.

На место происшествия прибыли полицейские и, побеседовав с игроком лондонского клуба, сопроводили его к банкомату, чтобы он заплатил таксисту.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!