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    Путин в свой день рождения сыграл в хоккей - ФОТО

    Президент России выступает в команде Звезды НХЛ

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в свой день рождения вышел на лед на арене "Шайба" в Сочи.

    Как сообщает Report, В.Путин принял участие в игре между знаменитыми хоккеистами и участниками Ночной хоккейной лиги.  

    Он играл в форме под номером 11. Болельщики с трибун поздравляли его с днем рождения. Глава государства выступает в команде "Звезды НХЛ". 

    Отметим, что Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Российский президент неоднократно выступал в гала-матчах лиги. 

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