Путин в свой день рождения сыграл в хоккей - ФОТО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в свой день рождения вышел на лед на арене "Шайба" в Сочи.

Как сообщает Report, В.Путин принял участие в игре между знаменитыми хоккеистами и участниками Ночной хоккейной лиги.

Он играл в форме под номером 11. Болельщики с трибун поздравляли его с днем рождения. Глава государства выступает в команде "Звезды НХЛ".

Отметим, что Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Российский президент неоднократно выступал в гала-матчах лиги.