Путин в свой день рождения сыграл в хоккей - ФОТО

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Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в свой день рождения вышел на лед на арене "Шайба" в Сочи.
Как сообщает Report, В.Путин принял участие в игре между знаменитыми хоккеистами и участниками Ночной хоккейной лиги.
Он играл в форме под номером 11. Болельщики с трибун поздравляли его с днем рождения. Глава государства выступает в команде "Звезды НХЛ".
Отметим, что Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Российский президент неоднократно выступал в гала-матчах лиги.
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