ПСЖ заплатит за бразильского игрока более 100 млн евро

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Бразильский полузащитник "Наполи" Аллан Маркес близок к переходу в "ПСЖ".

Как сообщает Report, об этом отметил итальянский журналист Карло Альвино в своём Твиттере.

По его словам, переход футболиста состоится в ближайшее время. Французский клуб заплатит за хавбека более 100 млн евро. Трансфер футболиста состоится в ближайшее время.

Отметим, что 28-летний Аллан перешёл в "Наполи" летом 2015 года из "Удинезе". Сумма трансфера составила 11,5 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух результативных передач.