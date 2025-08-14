ПСЖ впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА

Французский ПСЖ обыграл в матче за Суперкубок УЕФА английский "Тоттенхэм" и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.

Как сообщает Report , основное время встречи на стадионе "Фриули" ("Дачия Арена") завершилось со счетом 2:2, после чего победителя пришлось выявить в серии пенальти. Здесь точнее оказались французы.

В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Функции четвертого судьи выполнял азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Фаворитом пары изначально считались парижане, однако главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк еще за день до игры в ходе пресс-конференции рассказал о планах "дать бой" ПСЖ, признав при этом, что соперник играет на более высоком уровне и находится на пике своей формы. На фоне этого состав англичан был ослаблен травмами, а к уходу Сон Хын Мина в самый неподходящий момент добавились серьезные потери в лице Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевски.

В противовес этому сезон 2024/25 стал для "ПСЖ" рекордным во многих отношениях. Команда сыграла 65 матчей во всех турнирах - рекорд среди французских клубов для одного сезона. Подопечные Луиса Энрике в этих матчах одержали 48 побед - на одну больше, чем в сезоне 2015/16, что также стало новым клубным рекордом.

Парижане демонстрировали блестящую форму с начала года. В 2025-м команда забила 117 голов - больше, чем любая другая команда, выступающая в высших дивизионах Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Примечательно, что парижане не садились в оборону после забитого мяча - в этом календарном году они забивали четыре и более мячей уже в 16 матчах.

В первом тайме активней казались англичане, однако гола пришлось ждать почти 40 минут. За шесть минут до конца основного времени первого тайма "Тоттенхэм" открыл счет. Викарио длинной передачей разыграл "стандарт" с центра поля, после двух скидок головой в штрафной парижан Пальинья с линии вратарской нанес удар, вратарь ПСЖ Шевалье отбил мяч в перекладину, а на добивании первым оказывается Мики ван де Вен - 0:1.

За первую половину игры ПСЖ больше владел мячом, но включить нужные скорости так и не смог. Отсутствие замен ко второму тайму предвещало отсутствие изменений в динамике. Но уже на 48-й минуте "Тоттенхэм" вновь забил, и опять со "стандарта". Сарр подал на дальний угол вратарской, где Ромеро неожиданно остался без опеки и забил головой, после чего мяч от рук Шевалье залетел под штангу.

Однако парижане не думали сдаваться. За пять минут до конца основного времени матча Ли Кан Ин на втором темпе атаки ударом низом поразил ворота лондонцев, после того как фланговая подача Дембеле в штрафную была отбита. После этого гола атаки ПСЖ стали острее и эффективнее, что дало свои плоды. На 4-й добавленной минуте французы все-таки сравняли счет. Подачу Дембеле от правого края штрафной во вратарскую красивым ударом головой замкнул Гонсалу Рамуш - 2:2.

"Тоттенхэм" уверенно вел, но растерял преимущество в два мяча. Французам удалось дожать подуставших англичан в концовке. Согласно регламенту, была назначена серия пенальти, где точнее оказались парижане - 4:3.

"ПСЖ" стал первым французским обладателем Суперкубка УЕФА, тогда как английские клубы брали трофей 10 раз. Рекорд принадлежит Испании - 17 раз, шесть из них завоевывал мадридский "Реал".