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"ПСЖ" возобновил переговоры с Килианом Мбаппе

"ПСЖ" возобновил переговоры с Килианом Мбаппе "ПСЖ" выбрал новую тактику переговоров с нападающим Килианом Мбаппе для обновления контракта.
Футбол
15 января 2022 г. 12:25
ПСЖ возобновил переговоры с Килианом Мбаппе

"ПСЖ" выбрал новую тактику переговоров с нападающим Килианом Мбаппе для обновления контракта.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Telefoot, парижский клуб предложил 24-летнему нападающему новый двухлетний контракт.

"ПСЖ" не желает расставаться с форвардом и надеется, что он останется в клубе.

Нынешний договор Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны "Реала" и желании самого форварда переехать в Мадрид. В этом сезоне он провел за парижан во всех турнирах 26 матчей, забил 18 мячей и сделал 15 результативных передач.

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