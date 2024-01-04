ПСЖ в 12-й раз выиграл Суперкубок Франции

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Тулузу" в матче за Суперкубок Франции.

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Тулузу" в матче за Суперкубок Франции.

Как передает Report, встреча прошла на "Парк де Пренс" в Париже.

Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (3-я минута) и Килиан Мбаппе (44). ПСЖ продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей, в последний раз команда уступала 7 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде итальянскому "Милану" (1:2).

ПСЖ в 12-й раз стал победителем Суперкубка Франции - рекорд турнира. Ближайшим преследователем по этому показателю является "Лион", на счету которого восемь титулов.